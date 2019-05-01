Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агстафинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агстафа – Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына Агстафинского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Агстафа – Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына, соединяющей четыре населенных пункта c населением численностью 19 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 3,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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