Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии V Всемирного форума межкультурного диалога в Баку (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум межкультурного диалога под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия Форума.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю цивилизаций, происходящие в мире конфликты, совершенные террористические акты и атмосферу толерантности в Азербайджане.

Далее выступили верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада Аль-Нашиф, генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Юсуф бин Ахмед аль-Усаймин, заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони, генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри.

Отметим, что Форум проходит при организации Азербайджанского правительства и партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристcкой организации, Совета Европы и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие высокопоставленные официальные лица более 100 стран и свыше 30 международных организаций.

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