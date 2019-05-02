Глава Альянса цивилизаций: Азербайджан вносит большой вклад в дело сохранения мира

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Баку форумы могут выполнять посредническую роль между культурами.

Как сообщает в четверг Trend, это сказал Высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на министерской встрече в рамках пятого Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По словам Моратиноса, межкультурному диалогу принадлежит важная роль в деле обеспечения мира на планете: «Выступая в качестве принимающей стороны таких мероприятий, Азербайджан вносит в дело сохранения мира существенную лепту. Мы должны сотрудничать с правительством Азербайджана в осуществлении этой посреднической миссии. Этот форум - очень эффективная платформа для обсуждения задач, стоящих перед миром».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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