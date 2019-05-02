Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об обеспечении деятельности Управления историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Управления историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”" от седьмого августа 2017 года, в указ "Об обеспечении деятельности министерства культуры Азербайджана" от шестого июня 2018 года и в указ "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана" от 21 сентября 2018 года.

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