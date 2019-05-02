Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об обеспечении деятельности Управления историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”

2 мая 2019 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Управления историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”" от седьмого августа 2017 года, в указ "Об обеспечении деятельности министерства культуры Азербайджана" от шестого июня 2018 года и в указ "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана" от 21 сентября 2018 года.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил нового императора Японии
Политика 17:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил польского коллегу
Политика 17:26
Президент Ильхам Алиев: Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог
Политика 15:53
Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН
Политика 15:35
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОИС
Политика 15:34
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии V Всемирного форума межкультурного диалога в Баку (ФОТО)
Политика 10:10
Лента новостей
Азербайджанский банк сократил чистую прибыль более чем в 47 раз
Финансы 19:32
Пентагон отчитался о прошлогодних мирных жертвах в результате военных операций США
США 19:32
Между США и Азербайджаном нет проблем, связанных с воздушным пространством - помощник госсекретаря
Политика 19:32
Азербайджанский банк незначительно увеличил кредитный портфель
Финансы 19:26
Крупный азербайджанский банк завершил очередной квартал с убытками
Финансы 19:15
PASHA Bank и Turkish Airlines презентовали совместный продукт (ФОТО)
Бизнес 19:09
США и Турция продолжат обсуждения по вопросу закупки С-400 у России
Турция 19:00
Как обнять солнце – показали в Баку (ФОТО)
Культура 18:46
Главы МИД Узбекистана и России обменялись мнениями о социально-экономической реабилитации Афганистана
Бизнес 18:18