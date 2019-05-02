Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об обеспечении деятельности Управления историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер” (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"" от седьмого августа 2017 года, в указ "Об обеспечении деятельности министерства культуры Азербайджана" от шестого июня 2018 года и в указ "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана" от 21 сентября 2018 года.

Согласно указу, в "Положение о государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", утвержденное указом Президента Азербайджана от 7 августа 2017 года вносятся следующие изменения :

1.1 Добавляются подпункты 3.1.3-1-3.1.3-5 в следующей редакции:

"3.1.3-1 Осуществлять на территории заповедников государственный мониторинг в сфере культуры;

3.1.3-2 Определять на территории заповедников зоны охраны памятников культурного наследия;

3.1.3-3. Заключать договора с собственниками или пользователями культурных ценностей, имеющих степень охраны, а также исторических и культурных памятников на территории заповедников, об охране этих культурных ценностей;

3.1.3-4. Контролировать эксплуатацию недвижимых культурных ценностей, имеющих консервационную степень охраны, в ограниченной сфере;

3.1.3-5. давать разрешение на снос, уничтожение, разделение, изменение конструкции, переноса и изменение внешнего вида культурных ценностей, имеющих предварительную степень охраны".

1.2. Из подпункта 3.1.13 убираются слова "и составлять соответствующие списки по значению памятников".

1.3. В подпункте 3.1.15 после слова "на приватизацию” добавляется слово "на аренду", и убираются слова "и заключать договора об охранных обязательствах".

1.4. В подпункте 3.1.16 слова "принимать меры по ограничению или запрету в соответствующем законодательству порядке" на "ограничивать или запрещать действие";

1.5. добавить подпункты 3.1.16-1 и 3.1.16-2 в следующей редакции:

"3.1.16-1. В соответствии с законом Азербайджана "Об охране памятников истории и культуры", принимать решение о превентивных мерах по обеспечению безопасности исторических и культурных памятников на территориях заповедников и охраняемых зон во время строительных или инженерно-коммуникационных работ государственного значения, которые могу представлять опасность для памятников;

3.1.16-2. В соответствии с законом Азербайджана "Об охране памятников истории и культуры" разрешать транспортировку памятников местного значения, осуществлять транспортировку движимых памятников из зоны боевых действий или зон, на которых существует угроза боевых действий".

1.6. В подпункте 3.1.22 - заменить слова "разрешенные в соответствии с законодательством археологические работы" на "разрешенные, в соответствии с законом археологические раскопки или научно-исследовательские работы с целью исследования археологических культурных ценностей, осуществляемые в контакте с ними".

1.7. В подпункте 3.1.23 заменить слова "прохождение государственной регистрации, паспортизация"- на “осуществление включения в список и государственной регистрации, паспортизации”, слово "значения" на слова "степень значения".

1.8. В подпункте 3.2.8 слова "организующий проведение раскопок" заменяются словами " проводящий (выполняющий) работы, указанные в подпункте 3.1.22 настоящего Устава" и, в том же подпункте, после слова "отчет" добавляются слова "список останков материальной культуры, обнаруженных во время археологических раскопок".

С соответствующими изменениями, внесенными в указ "Об обеспечении деятельности министерства культуры Азербайджана" от шестого июня 2018 года и в указ "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана" от 21 сентября 2018 года, можно ознакомиться здесь.

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