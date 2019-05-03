Али Инсанов вместе с армянами настроен мстить азербайджанскому народу - депутат

3 мая 2019 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-министр здравоохранения Али Инсанов, вышедший на свободу благодаря гуманному шагу Президента Ильхама Алиева, своими высказываниями демонстрирует предательскую сущность, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что лишенный всего Али Инсанов теперь пытается представлять себя в качестве сепаратистского армянского идеолога: «Его необоснованные высказывания вызывают лишь сожаление в азербайджанском обществе. Этот поступок Инсанова - предательство в отношении Азербайджанского государства и своего народа. Поддержку Али Инсановым безосновательного девиза, выдуманного армянскими сепаратистами в качестве идеологического тезиса, иначе никак назвать нельзя».

По словам Гусейнова, осознав невозможность завоевания поддержки азербайджанского народа, Али Инсанов решил заручиться поддержкой армян: «Когда-то занимавший высокий государственный пост Али Инсанов продемонстрировал предательскую позицию, пойдя против идей и политического курса Гейдара Алиева. Будучи заложником мелочных амбиций, он вместе с армянами настроен мстить азербайджанскому народу».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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