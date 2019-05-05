Азербайджан будет участвовать во встрече Вышеградской группы и стран «Восточного партнерства»

5 мая 2019 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан будет участвовать во встрече Вышеградской группы и стран «Восточного партнерства», которая состоится шестого мая в Братиславе (Словакия).

Об этом сказала в воскресенье Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

На встрече Азербайджан будет представлен заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Отметим, что Вишеградская группа, также известная как Вишеградская четвёрка или V4 — объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

«Восточное партнерство» - это польско-шведская инициатива, которая возникла в 2009 году и является частью европейской политики соседства, охватывающей восточных соседей ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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