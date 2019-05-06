Помощник Первого вице-президента Азербайджана: Указ по углублению реформ в судебно-правовой системе направлен на развитие предпринимательства (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Большая часть указа Президента Азербайджана по углублению реформ в судебно-правовой системе направлена на развитие предпринимательства, защиту его интересов и поощрение инвестиций.

Об этом помощник Первого вице-президента Азербайджана Гюндуз Керимов сказал, выступая в Баку на конференции на тему «Судебно-правовые реформы в Азербайджане: общественные обсуждения с Американской торговой палатой в Азербайджане», сообщает в понедельник Trend.

Керимов отметил, что в указе различным государственным структурам, организациям даны определенные поручения и рекомендации. «Эти рекомендации и поручения связаны с разработкой проектов различных законов, указов и распоряжений в этой сфере. Указ охватывает многие вопросы – от права обращения в суды до исполнения судебных решений. Поэтому данный указ можно считать стратегическим документом», - сказал он.

Помощник Первого вице-президента подчеркнул, что один из главных вопросов, отраженных в указе - это возможность создания нового специализированного суда, который будет рассматривать споры и вопросы, связанные с предпринимательством.

По его словам, существование суда, состоящего из специализирующихся по этой сфере, завоевавших доверие правового сообщества и обладающих глубокими знаниями судей, создаст правовой баланс. «В указе также отражен вопрос устранения волокиты и других негативных явлений. Для обеспечения этого особо подчеркиваются вопросы обеспечения независимости судей, усиления их социальной защиты, предотвращения вмешательств в дела судов, а также вопросов оценки профессионального уровня судей и необходимости привлечения к дисциплинарной ответственности судей, допускающих правовые нарушения. Призываем всю бизнес- и правовую общественность быть активными в этих вопросах», - сказал он.

Керимов добавил, что указ также содержит вопросы, касающиеся электронного суда. «Указ предусматривает завершение министерством юстиции работы по электронной судебной системе и создание в ее рамках эффективной поисковой системы на основании различных критериев и решений согласно опыту ведущих стран мира. Эффективность этой системы обеспечит прозрачность, последовательность и доступность не только правовой системы, но и судебных решений для любого лица», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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