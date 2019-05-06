Азербайджан и Беларусь обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с находящимся с официальным визитом в стране начальником Генерального штаба ВС Беларуси – первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На встрече было выражено удовлетворение результатами совместной деятельности в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах между Азербайджаном и Беларусью, а также была подчеркнута важность развития сотрудничества в этих направлениях.

Стороны положительно оценили принятие на вооружение азербайджанской армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси.

Обсудив широкий спектр вопросов военно-технического сотрудничества между двумя странами, стороны определили направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение боеспособности азербайджанской армии.

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