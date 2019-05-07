Али Ахмедов: Азербайджан - одна из самых безопасных стран мира, и граждане не опасаются за будущее своих детей

7 мая 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уверенно смотрит в будущее, люди не опасаются за будущее своих детей, потому что Азербайджан - одна из самых безопасных стран мира, где надежно защищены права граждан.

Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал, выступая на мероприятии награждения победителей конкурса «Лучшая презентация», посвященного 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает во вторник Trend.

По его словам, благодаря влиянию идей Гейдара Алиева на формирование молодого поколения, оно будет более патриотичным: «Представители азербайджанской молодежи, изучая идеи Гейдара Алиева как граждане, преданные государству, могут выражать свою гражданскую позицию».

Вице-премьер подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране существенно отличается от той, которая существовала в начале 1990-х годов: «Полагаю, что информированность молодого поколения о том, через какие трудности прошел Азербайджан в начале 1990-х годов, имеет большое значение с точки зрения правильного выбора на будущее. У граждан Азербайджана сформировалось большое доверие к азербайджанской власти, идеям Гейдара Алиева. Изучение молодежью идей Гейдара Алиева, современной истории Азербайджана создает почву для надежного будущего».

Али Ахмедов отметил, что сегодня Азербайджан признают в мире как успешное государство. Для улучшения благосостояния граждан страны успешно реализуется множество серьезных проектов: «Только за несколько месяцев этого года значительно улучшилась жизнь более трех миллионов человек, повышены стипендии студентов, заработные платы работников».

Подчеркнув, что наука и образование обеспечивают развитие любого общества, Али Ахмедов напомнил, что одним из приоритетных направлений Азербайджанского государства является развитие образования: «В современном обществе основу развития составляет наука, знания. В этом смысле внимание, уделяемое развитию образования, проведение множества реформ в этой сфере, вооружение знаниями подрастающего поколения в стране служат такой трудной и почетной задаче, как обеспечение будущего Азербайджана».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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