Президент Ильхам Алиев: Увеличение минимальных зарплаты и пенсии - вопросы, стоящие на повестке дня

БАКУ /Trend/ - Увеличение минимальной зарплаты, минимальной пенсии - вопросы, стоящие на повестке дня.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой сотрудников Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и волонтерами "Молодежь DOST" на церемонии открытия в Ясамальском районе Баку административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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