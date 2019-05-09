Президент Ильхам Алиев: Увеличение минимальных зарплаты и пенсии - вопросы, стоящие на повестке дня

9 мая 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Увеличение минимальной зарплаты, минимальной пенсии - вопросы, стоящие на повестке дня.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой сотрудников Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и волонтерами "Молодежь DOST" на церемонии открытия в Ясамальском районе Баку административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу главы государства.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Экономическая и социальная политика Азербайджана согласуются друг с другом
Политика 14:27
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания Агентства DOST и центра DOST
Политика 11:58
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины Победы над фашизмом (ФОТО)
Политика 10:52
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Политика 8 мая 18:17
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского регионального пункта заготовки шерсти и красильных растений ОАО "Азерхалча" (ФОТО)
Политика 7 мая 19:43
Президент Азербайджана выделил средства Организации ветеранов войны, труда и ВС Азербайджана
Общество 7 мая 18:48
Лента новостей
В США суд запретил экс-менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней из-за угроз в ее адрес
В мире 14:45
В Баку в связи с кончиной Арифа Меликова отменен концерт в парке Центра Гейдара Алиева
Общество 14:39
Президент Ильхам Алиев: Экономическая и социальная политика Азербайджана согласуются друг с другом
Политика 14:27
Япония представила самый быстрый поезд в стране
В мире 14:26
Турция планирует увеличение числа иранских туристов
Туризм 14:06
Могерини: ЕС полностью привержен сохранению иранской ядерной сделки
В мире 14:04
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Бизнес 13:57
В пригородах Баку будут перебои в электроснабжении
Общество 13:51
Власти Китая заявили, что продолжат импорт нефти из Ирана и Венесуэлы
В мире 13:51