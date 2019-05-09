Президент Ильхам Алиев: Увеличение минимальных зарплаты и пенсии - вопросы, стоящие на повестке дня (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Увеличение минимальной зарплаты, минимальной пенсии - вопросы, стоящие на повестке дня.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой сотрудников Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и волонтерами "Молодежь DOST" на церемонии открытия в Ясамальском районе Баку административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства сказала, что социальная сфера имеет большое значение для любой страны.

"В Азербайджане этой сфере также уделяется большое внимание. Наша политика социально ориентирована. Мы стараемся все дополнительные доходы направлять в социальную сферу, чтобы благосостояние граждан стало еще лучше, чтобы на еще более высоком уровне решались проблемы, связанные с безработицей, и было обеспечено динамичное развитие нашей страны. Конечно, для достижения этого, в первую очередь, должно быть экономическое развитие, и мы серьезно занимаемся данным вопросом. Развитие ненефтяного сектора, предпринимательства – взаимосвязанные вопросы. Считаю, что в Азербайджане дела в этом направлении идет успешно. Наша экономика становится диверсифицированной. Как вам известно, частный сектор составляет в нашем валовом внутреннем продукте примерно 80 процентов. Таким образом, экономический рост, реформы, проводимые в экономической сфере, увеличение бюджетных поступлений, конечно, позволяют уделять большое внимание социальной сфере. Могу сказать, что за четыре месяца нынешнего года налоговые и таможенные органы собрали около 400 миллионов манатов дополнительных средств: 270 миллионов манатов – налоговые органы и чуть более 100 миллионов манатов – таможенные органы. Опять же за счет прозрачности и реформ. Этот дополнительный финансовый ресурс позволяет нам увеличивать пенсии, зарплаты, социальные пособия, и мы делаем это. Как вам известно, недавно был подготовлен и утвержден серьезный социальный пакет, этими возможностями воспользовались около 3 миллионов человек. Работа в данном направлении будет проводиться и впредь, повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии – вопросы, стоящие на повестке дня. Дает результаты развитие занятости, то есть борьба с незаконной занятостью, и таким образом экономическая политика и социальная политика нашей страны согласуются друг с другом. Так это и должно быть. Но если мы полностью реализуем это, то будет обеспечено устойчивое, успешное развитие нашей страны", - подчеркнул Президент Азербайджана.

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