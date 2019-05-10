Группа деятелей искусства удостоена премий Президента Азербайджана

10 мая 2019 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении группе деятелей искусства премий Президента в связи с их сценической деятельностью.

Также, согласно распоряжению, отменяется часть 1 распоряжения Президента Азербайджана «О предоставлении деятелям искусства премий Президента Азербайджана» от девятого мая 2018 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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