Группа деятелей искусства удостоена премий Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о предоставлении группе деятелей искусства премий Президента в связи с их сценической деятельностью.

Также, согласно распоряжению, отменяется часть 1 распоряжения Президента Азербайджана «О предоставлении деятелям искусства премий Президента Азербайджана» от девятого мая 2018 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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