ПЕА и минэкологии Азербайджана провели акцию по посадке деревьев, приуроченную к 96-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась акция по посадке деревьев, организованная правящей партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) и министерством экологии и природных ресурсов и посвященная 96-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, сообщает в субботу Trend.

Акция прошла вдоль автомобильной дороги Зыхский круг-Международный аэропорт Гейдар Алиев в Сураханском районе Баку.

В акции приняли участие вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, члены и активисты партии, представители общественности.

«Сажая деревья, мы чтим память великого лидера Гейдара Алиева. С другой стороны, мы вносим свой вклад в улучшение экологической ситуации в Баку и оказываем поддержку в том, чтобы превратить эту территорию в зеленую зону», - сказал журналистам Али Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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