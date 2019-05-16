Президент Ильхам Алиев: Мы развиваемся по правильному пути, динамичное развитие обязательно будет продолжаться и впредь (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мы развиваемся по правильному пути, динамичное развитие обязательно будет продолжаться и впредь.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом завода по производству шприцев Diamed Co в Пираллахинском промышленном парке после церемонии открытия предприятия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сегодня мы отмечаем в Пираллахинском районе знаменательное событие. Производимые здесь шприцы будут использоваться в нашей системе здравоохранения, и, таким образом, Азербайджан устранит зависимость от импорта и в этой сфере. Открытие каждого нового предприятия радует меня. Потому что открытие каждого предприятия означает новые рабочие места. Как мне сообщили, на первоначальном этапе здесь будет создано 30, а затем – 150 новых рабочих мест. Таким образом, здесь найдут решение проблемы, связанные с безработицей. В целом, в Пираллахинском районе проблем с безработицей, можно сказать, нет. В последние годы здесь проделана огромная работа по благоустройству и созиданию, стал краше облик района, острова, есть очень большое развитие. Ремонт жилых зданий, создание новых общественных зон, рабочих мест, возведение новых мостов, то есть, все это – инвестиции, вложенные в дальнейшее развитие района, и уделяемое ему внимание. В этом заводе находит отражение наша политика, так как сокращение зависимости от импорта является для нас одним из основных вопросов. До сих пор мы получали шприцы из-за рубежа, сегодня необходимости в этом нет, напротив, как мне сообщили, уже поступают зарубежные заказы. Таким образом, будут полностью обеспечены внутренние потребности, в то же время мы начнем экспортировать за рубеж нашу новую продукцию. Это – вклад в развитие нашей промышленности", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что промышленное производство в стране растет.

"В результате проделанной работы рост в ненефтяном секторе за четыре месяца нынешнего года составил более 15 процентов. Начинают функционировать крупные предприятия, укрепляющие наш промышленный потенциал, а также вводятся в эксплуатацию малые и средние предприятия. В нашей стране – прекрасная бизнес-среда, инвестиционный климат. Иначе иностранные компании, местные компании не вкладывали бы средства. Таким образом, в результате улучшения бизнес-среды мы видим новые реалии, и я уверен, что наше динамичное развитие будет обеспечиваться и впредь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что реформы, проводимые в экономической и социальной сферах, дают результаты.

"Согласно отчету Всемирного банка, касающемуся бизнес-среды, мы занимаем сегодня 25-е место в мире. Я неоднократно отмечаю это, чтобы общественность знала какие большие реформы проведены и будут проводиться. Это позволяет нам укрепить и социальную сферу, ликвидировать безработицу, увеличить местное производство и, таким образом, усилить социальное обеспечение граждан. Предпринятые в нынешнем году шаги, подписанные распоряжения, принятые решения отражают нашу политику. Мы проводим социально ориентированную политику, и она дает результаты. Конечно, в будущем еще многое предстоит сделать. Уже началась реализация четвертой Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов. Уверен, что все намеченные в нынешнем году задачи будут выполнены. Ненефтяному сектору принадлежит особая роль в достижении динамичного развития. Мы очень серьезно занимаемся этим вопросом, и результаты налицо. Несколько лет назад мы, возможно, и представить себе не могли, что будет создан такой завод, особенно, в Пираллахинском районе. Работа, связанная с ненефтяным сектором, здесь вообще шла, можно сказать, медленно. Но сегодня этот завод – реальность. Это – первый завод в Пираллахинском промышленном парке, так как здесь будет создано несколько предприятий. В результате начала функционирования строящегося в настоящее время крупного завода лекарственных препаратов будет открыто еще больше рабочих мест, и мы в определенной степени устраним зависимость от импорта лекарственных препаратов. Планируется начало функционирования других заводов. Также находят решение социальные вопросы. Строятся новые дома для вынужденных переселенцев, домами здесь будут обеспечены триста семей переселенцев, строится школа. То есть, на примере этого завода мы сегодня видим прекрасные результаты проделанной работы, успешные результаты нашей политики, и это должно побудить нас на новые шаги в будущем. Мы развиваемся по правильному пути, динамичное развитие обязательно будет продолжаться и впредь. Сегодня здесь еще раз проявляется наша политика, связанная с реформами. Уверен, что в предстоящий период будут еще более масштабные дополнительные результаты и в промышленной, и в сельскохозяйственной сферах, и в области инфраструктуры", - сказал глава государства.

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