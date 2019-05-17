Али Ахмедов: Ресурсы Азербайджана помогают обеспечивать граждан более здоровыми продуктами питания

17 мая 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ресурсы, которыми обладает Азербайджан, помогают обеспечивать граждан более здоровыми продуктами питания.

Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал, выступая в пятницу на II Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности, сообщает Trend.

По его словам, процессы, которые происходят в мире, влияют и на Азербайджан.

«Численность населения Азербайджана достигла 10 миллионов человек. С другой стороны, 20 процентов азербайджанских территорий находятся под оккупацией. Эти земли достаточно плодородны, но страна не может использовать их, в связи с чем на 20 процентов меньше земельный потенциал, связанный с сельхозпроизводством», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что благодаря целенаправленной и эффективной политике по обеспечению продовольственной безопасности населения проблема продбезопасности в Азербайджане коренным образом решена. "Для Азербайджана не существует этой проблемы, разработана правильная стратегия по обеспечению людей качественными продуктами питания", - сказал Ахмедов.

Он добавил, что благодаря развивающимся торговым связям на внутренний рынок страны поставляются продукты питания из многих стран, в связи с чем актуализируется вопрос безопасности поставляемых в Азербайджан продуктов питания. "Поэтому считаю, что на Агентство пищевой безопасности ложатся очень серьезные обязанности", - сказал он.

Вице-премьер выразил уверенность, что Азербайджан внесет вклад в обеспечение граждан безопасными, здоровыми продуктами питания за счет внутреннего производства и установления норм по импорту продовольственной продукции в соответствии с еще более высокими стандартами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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