Зияфет Аскеров: Безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне

18 мая 2019 05:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Грязная кампания против Азербайджана ведется не впервые.

Как сообщает Trend, об этом сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров.

Он напомнил, что подобное происходило и в период Евровидения, Первых Европейских игр и во время Игр исламской солидарности. Вот и теперь, в преддверии финального матча Лиги Европы УЕФА, пытаются запятнать независимую политику Азербайджана. Есть много сил, которых выводит из себя развитие Азербайджана. Они всячески пытаются не допустить проведение любого международного мероприятия в Азербайджане. Но им то не удастся".

По словам Аскерова, безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне: "Мы тесно сплочены вокруг нашего Президента. Адекватно ответим на любое нападение.Причина всего этого еще и в том, что международное право не работает.Если бы оно работало, все бы знали свое место."

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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