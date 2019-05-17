Президент Ильхам Алиев произвел ряд кадровых назначений (версия 2)

17 мая 2019 15:36 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:12)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении от должности главы Исполнительной власти Саатлинского района Сирагеддина Наджаф оглу Джаббарова, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Еще одним распоряжением главы государства Сирагеддин Наджаф оглу Джаббаров назначен главой ИВ Сабирабадского района.

Другими распоряжениями Президента Азербайджана Назим Мехти оглу Исмайлов освобожден от должности главы Исполнительной власти Сабирабадского района и назначен главой ИВ Саатлинского района.

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