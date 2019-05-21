Азербайджан примет участие в заседаниях Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ в Париже

БАКУ /Trend/ - В Париже 23-24 мая пройдут заседания Бюро и Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которых примет участие глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, сообщает во вторник Trend.

На заседаниях будут обсуждаться вопросы, связанные с созданием новой политической группы в ПАСЕ, избранием нового генсека в СЕ, результатами президентских выборов, проведенных в Украине и Северной Македонии, предстоящими президентскими выборами в Казахстане, будут проведены обсуждения по наблюдению за парламентскими выборами, которые будут проведены в Украине.

Сеидов выступит по обсуждаемым вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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