Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)

21 мая 2019 17:06 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева во вторник побывали в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.

Вначале Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева прибыли в полную среднюю школу номер 113 имени Гусейнбалы Агавердиева в поселке Кюрдаханы. Было сообщено, что в поселке Кюрдаханы проживают шесть тысяч человек. Здесь есть одна школа. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посмотрели классные комнаты этого учебного заведения, встретились с учителями и учащимися.

Полная средняя школа номер 113 состоит из двух корпусов. Первый корпус был построен в 1971 году. В последний раз текущие ремонтные работы здесь были проведены в 2006 году. В школе, где обучение ведется на азербайджанском языке, в целом получают образование 2320 учащихся. Их обучением и воспитанием занимаются 100 учителей. Обучение здесь двухсменное. Первый вице-президент Мехрибан Алиева была проинформирована о том, что второй корпус школы был построен в 2008 году. Первый вице-президент дала указание о проведении в школе соответствующих ремонтно-восстановительных работ.

Затем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали в гостях у семьи жителя поселка Кюрдаханы Тельмана Алиева.

Отметим, что Тельман Алиев, будучи вместе с семьей в святилище в поселке Мардакян, встретился с Первым вице-президентом Азербайджана и пригласил Мехрибан Алиеву к себе домой на чаепитие.

На встрече с семьей Тельмана Алиева Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что социально-экономическое развитие поселка, работы по созданию рабочих мест будут продолжаться и впредь. Члены семьи выразили Первому вице-президенту Азербайджана признательность за внимание к развитию поселка Кюрдаханы.

В заключение от имени семьи Тельмана Алиева Мехрибан Алиевой был преподнесен подарок и была сделана фотография на память.

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