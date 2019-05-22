Министр: Эстония заинтересована в диверсификации сфер сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)

22 мая 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Эстония заинтересована в диверсификации сфер сотрудничества с Азербайджаном, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Двусторонние отношения между Эстонией и Азербайджаном стабильны. В последние годы мы добились прогресса в укреплении политического сотрудничества посредством встреч на высоком уровне. Мы установили очень хорошие контакты между нашими парламентами. Я рад, что наш вице-спикер посетил Баку в октябре 2018 года. В нашем новом парламенте также сформирована эстонско-азербайджанская парламентская группа, и хорошие контакты, безусловно, будут продолжены. Мы заинтересованы в активизации политического диалога и диверсификации сфер сотрудничества», - сказал Рейнсалу.

Глава МИД сказал, что стороны уже отлично сотрудничают в сфере ИКТ и образования, но существует большой потенциал для дальнейшего развития экономических отношений и увеличения торговых потоков.

«Правительство Эстонии высоко ценит сотрудничество со всеми странами «Восточного партнерства» и активно продвигает эту инициативу в Европейском Союзе. ЕС является важным партнером для Азербайджана, и мы приветствуем позитивную динамику в отношениях между ЕС и Азербайджаном», - отметил Рейнсалу.

Министр напомнил, что 13 мая 2019 года министры иностранных дел Европейского союза и их коллеги из шести стран «Восточного партнерства» встретились в Брюсселе, по случаю 10-й годовщины «Восточного партнерства», с целью подтвердить важность этой инициативы, отметить ее успехи и достижения, а также задуматься о будущем стратегического партнерства.

«Я рад, что встретился со своим азербайджанской коллегой в Брюсселе, и рассчитываю наладить с ним хорошие и продуктивные рабочие отношения», - сказал Рейнсалу.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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