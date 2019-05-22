В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

22 мая 2019 21:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мне доставляет огромное удовольствие поздравить Вас и весь народ дружественного Азербайджана по случаю национального праздника – Дня Республики.

Межгосударственные отношения с Азербайджанской Республикой занимают важное место во внешнеполитической деятельности Республики Таджикистан.

Мы высоко оцениваем нынешний уровень многогранного взаимодействия между нашими странами, получившего за последние годы новую динамику развития и углубления.

Выражаю уверенность в том, что последовательная совместная реализация договоренностей сторон, достигнутых в рамках последних переговоров и встреч на высшем уровне, выведут наши отношения во всех сферах сотрудничества на качественно новый уровень.

Пользуясь возможностью, от всей души хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых свершений в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и неуклонного процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени народа Кыргызстана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики.

Кыргызстан высоко ценит дружеские отношения с братским Азербайджаном и придает большое значение дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Убежден, что кыргызско-азербайджанские отношения и впредь будут укрепляться, способствуя улучшению благосостояния наших стран и народов.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Исполняющий обязанности Президента Алжира Абдель Кадер Бенсалах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени государства, правительства и народа Алжира и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей братской страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу - дальнейшего мира, стабильности, прогресса и процветания.

В нынешнем году празднование этого знаменательного дня совпало также с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами. Эти отношения придали импульс развитию двусторонних связей между нашими странами, основанных на сотрудничестве и взаимном доверии, а также плодотворного сотрудничества как на международных, так и региональных форумах по вопросам, представляющим интерес для обеих стран, и еще более укрепили исторические отношения между нашими народами.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю решительную поддержку продолжению совместных усилий во имя укрепления отношений братства и сотрудничества между Алжирским и Азербайджанским государствами, а также повышения этих отношений на самый высокий уровень в общих интересах наших народов.

Еще раз передаю Вам самые искренние поздравления.

Ваше превосходительство, позвольте выразить Вам высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

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