Сиявуш Новрузов: Внешняя политика Армении на нуле

БАКУ /Trend/ - Армения все еще на буксире другого государства, несмотря на то, что объявила себя независимой.

Об этом председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сиявуш Новрузов сказал на встрече с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Армения не может самостоятельно действовать ни во внутренней, ни во внешней политике. Проводимые исследования показывают, что Армению ежегодно покидают более 100 тысяч человек, не работают предприятия и организации. Существует противостояние в ее политическом руководстве, не выполнен и не будет выполнен даже один процент обещаний, которые были даны до президентских выборов, сказал Новрузов.

Председатель парламентского комитета отметил, что в Армении нет профессиональных политиков. «Популизмом вопросы не решаются, необходимо проводить реальную работу. В разных странах Пашинян озвучивает разные мнения, поэтому внешняя политика Армении на нуле», - сказал Новрузов.

Он добавил, что ситуация в армянской армии оставляет желать лучшего. «В армянской армии полно дезертиров. Родители не хотят отправлять своих детей служить на оккупированные азербайджанские территории, так что политика Армении полностью потерпела крах», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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