Валех Алескеров: C возвращением Гейдара Алиева к власти в Азербайджане были решены существовавшие проблемы

БАКУ /Trend/ - C возвращением Гейдара Алиева к власти в Азербайджане были решены существовавшие проблемы.

Об этом, выступая на «круглом столе» на тему «Энергетическая безопасность в Азербайджане», сказал вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Валех Алескеров, сообщает пятницу Trend.

Алескеров напомнил, что некомпетентная власть в тот период поставила Азербайджан в затруднительное положение: «До какого состояния довели Азербайджан те, кто сегодня произносят пафосные речи? Об этом следует знать. Тогда в Азербайджане не обеспечивались ни энергетическая, ни продовольственная безопасность».

По словам вице-спикера, Гейдар Алиев справился со всеми проблемами.

Валех Алескеров добавил, что упрощением условий для инвесторов были созданы благоприятные условия: «Во время реализации проекта Азери-Чираг известные юристы выступали против. В то время как в последующий период после реализации проекта стало очевидным, какое значение он имел для экономики страны: наша нефть стал поставляться на мировой рынок».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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