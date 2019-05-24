Вице-спикер: Некоторые страны потратили сотни миллионов, чтобы помешать прокладке нефтепровода БТД

24 мая 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Некоторые страны потратили сотни миллионов средств, чтобы помешать реализации проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Об этом, выступая на "круглом столе" на тему "Энергетическая безопасность в Азербайджане", сказал вице-спикер страны Валех Алескеров, сообщает в пятницу Trend.

"Финансирование этого проекта Всемирным банком было важно. Гейдар Алиев лично представил этот проект руководителям Всемирного банка, и он был реализован благодаря авторитету великого лидера"

По словам вице-спикера, сегодня Азербайджан утвердил себя на международной арене: "Если бы в Азербайджане не было солидарности и единства народа и власти, то осуществить эту работу было бы невозможно".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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