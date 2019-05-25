Азербайджан и Грузия продолжают работу по демаркации и делимитации границ

БАКУ /Trend/ - В Баку 23-24 мая состоялось 12-е заседание комиссий по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджаном и Грузией. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана.

Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов, делегацию Грузии - заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Правительства по вопросам границ Лаша Дарсалия.

Во встрече также участвовали эксперты и представители соответствующих государственных органов обеих стран.

Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы и состоялось детальное обсуждение всех несогласованных участков.

По итогам заседания стороны договорились провести совместный осмотр несогласованных участков государственной границы на уровне экспертов на месте.

Также стороны пришли к согласию проводить изучение и оценку соответствующих нормативно-правовых документов и картографических материалов, связанных с определением прохождения линии государственной границы.

Стороны договорились провести очередное заседание комиссий в Тбилиси. Дата будет согласована по дипломатическим каналам.

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