Завершились учения Anatolian Phoenix-2019 с участием ВВС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Конья завершился заключительный этап международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2019.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны, в последний день учений экипажи вертолетов и персонал, задействованный в поисково-спасательных операциях, выполнили задачи по различным эпизодам.

В международных учениях приняли участие четыре вертолета и около 60 военнослужащих азербайджанской армии.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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