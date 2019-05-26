По инициативе Фонда Гейдара Алиева в религиозном комплексе «Имамзаде» в Гяндже был организован ифтар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева в субботу в религиозном комплексе «Имамзаде» в Гяндже был организован ифтар, сообщает Trend.

Вначале были прочитаны аяты из священного Корана

В ходе выступлений было отмечено, что Азербайджан принадлежит исламской религии, исламской культуре, несмотря на то, что в нашей республике государство и религия отделены друг от друга. Рамазан, считающийся месяцем достатка, солидарности, дружбы и братства, любви и милосердия, отмечается как в других мусульманских странах, так и в Азербайджане. Сегодня Азербайджан - пример толерантности для стран мира. В нашей стране господствует единство и стабильность, ремонтируются и восстанавливаются религиозные храмы, сохраняются исламские и национальные ценности.

На ифтаре говорилось о достоинствах Рамазана, являющегося султаном 11 месяцев, добрых, богоугодных делах, которые считается важным совершать в этом месяце. Нашей стране пожелали процветания и мира, были прочитаны молитвы за упокой души людей, ставших шехидами в борьбе за целостность наших земель.

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