Хикмет Гаджиев провел в Риме встречи с итальянскими официальными лицами (ФОТО)

28 мая 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Италию заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев во вторник провел в Риме ряд встреч. Как сообщает во вторник Trend , состоялись встречи с дипломатическим советником президента Италии, послом Эманулой Д’Алессандро, дипломатическим советником премьер-министра Италии, послом Пьетро Бенасси и главой генерального директората политических вопросов и безопасности министерства иностранных дел и международного сотрудничества, послом Себастьяно Карди.

В ходе встреч стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений. Была отмечена важность совершенных ранее двусторонних визитов на высоком уровне, их позитивное влияние на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между странами и развитие всестороннего сотрудничества.

Стороны говорили об эффективном сотрудничестве между Азербайджаном и Италией во всех областях, включая экономику, о том, что Италия самый крупный торговый партнер Азербайджана, а наша страна - самый крупный поставщик нефти Италии. Затем состоялся обмен мнениями, в том числе о перспективах развития существующего сотрудничества.

Также на встречах было отмечено стратегическое значение «Южного газового коридора», а также важность строительства в соответствии с графиком его составной части Трансадриатического трубопровода. Было подчеркнуто, что ввод трубопровода в эксплуатацию станет значительным вкладом в дело углубления двустороннего сотрудничества.

Затронув вопрос нагорно-карабахского конфликта, Гаджиев проинформировал участников встреч о текущем состоянии переговоров по урегулированию проблемы, подчеркнув неизменность принципиальной позиции нашей страны в этом вопросе. Стороны также обменялись мнениями по широкому спектру тем, включая региональное сотрудничество, взаимосвязи между Азербайджаном и Европейским Союзом, участие Италии в этом процессе, а также роли Азербайджана в реализации транснациональных транспортных проектов. Участники встречи также обсудили двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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