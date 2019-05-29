Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об ускорении реформ в энергетическом секторе (версия 2)

29 мая 2019 22:30 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об ускорении реформ в энергетическом секторе.

Согласно распоряжению, министерству энергетики поручено разработать в течение 12 месяцев и представить Президенту Азербайджана проект "Долгосрочной стратегии развития энергетического сектора Азербайджана", с учетом передового международного опыта и определением основных приоритетов развития энергетического сектора; подготовить и представить в трехмесячный срок Президенту Азербайджана предложения по поэтапному переходу на либеральную модель рыночной экономики, основанную на конкуренции в секторе электроэнергетики; при согласовании с министерством экономики и Государственным комитетом по вопросам имущества подготовить и представить Президенту Азербайджана в шестимесячный срок предложения по привлечению частных инвестиций в область электроэнергетики с целью повышения ее эффективности; в течение четырех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджан предложения о мерах по поощрению использования источников возобновляемой энергии, созданию благоприятной инвестиционной среды и поддержке предпринимательской деятельности в этой области; в течение шести месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по проведению реформ для увеличения эффективности систем газоснабжения и теплоснабжения в стране, надежного удовлетворения потребительского спроса; представить в Кабинет министров предложения по решению вопросов финансового обеспечения для привлечения известных международных консалтинговых компаний с целью обеспечения исполнения поручений, вытекающих из настоящего распоряжения.

Кабинету Министров поручено на основании предложений министерства энергетики подготовить и представить в течение 12 месяцев Президенту Азербайджана проекты законов "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии" и “О регуляторе в области энергетики и коммунальных услуг”, а также новые проекты законов “Об энергетике” и “О газоснабжении”; решить вопросы финансового обеспечения для привлечения известных международных консалтинговых компаний с целью исполнения поручений, вытекающих из настоящего распоряжения; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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