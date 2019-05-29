Президент Ильхам Алиев внес изменения в структуру минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в "Структуру министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана", утвержденную распоряжением Президента Азербайджана от 14 июля 2010 года.

Согласно распоряжению, структура министерства экологии и природных ресурсов теперь дается в следующей редакции:

"1. Аппарат министерства экологии и природных ресурсов (отделы и секторы) Азербайджана

2. Государственная служба экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана

3. Служба развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана

4. Национальная гидрометеорологическая служба при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана

5. Служба охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана

6. Управление комплексного мониторинга Каспия

7. Региональные органы и местные отделения министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.