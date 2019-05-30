Азербайджан примет участие в заседании ПА НАТО в Словакии

30 мая 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности, и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, депутат Малахат Ибрагимгызы примут участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в столице Словакии – Братиславе, сообщает в четверг Trend.

Сначала пройдут заседания комитетов ПА НАТО, на которых будут обсуждаться вопросы на различные темы, затем начнет работу пленарное заседание ПА НАТО. На заседании состоится обмен мнениями по работе, проделанной в последнее время, плану деятельности на следующий год, представлены финансовые документы. Члены азербайджанской делегации выразят свое отношение к вопросам, которые будут обсуждаться на мероприятиях.

Визит начался 30 мая, и завершится четвертого июня

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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