Фонд Гейдара Алиева организовал ифтар в Зардабе и Тертере (версия 3)

30 мая 2019 10:17 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева организует ифтар в районах страны в священный месяц Рамазан. 29 мая ифтар был организован в Зардабском и Тертерском районах.

В ифтаре приняли участие религиозные деятели, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны, члены малоимущих семей, а также военнослужащие N-ской воинской части.

Выступившие на церемонии рассказали о политике государства в сфере религии, внимании и заботе в отношении национально-духовных ценностей, сохранении среды толерантности, добродетелях месяца Рамазан.

Было отмечено, что священный месяц Рамазан, когда был ниспослан Священный Коран, приглашает людей к миру, солидарности, нравственной и духовной чистоте. Организация ифтара в месяц Рамазан - наглядный пример единства общества, тесного единства между государством и религией в стране во имя общих идей.

Азербайджан является сегодня примером толерантности для других стран. В Азербайджане царят единство и стабильность, ремонтируются и реставрируются религиозные святилища, сохраняются исламские и национально-духовные ценности.

Также была выражена уверенность в скорейшем освобождении под руководством Верховного главнокомандующего всех оккупированных азербайджанских земель, в том, что на этих землях тоже будут выполняться религиозные обряды и организовываться ифтар.

На церемониях ифтара было рассказано о богоугодных делах в месяц Рамазан. Участвующие в ифтаре пожелали стране мира и спокойствия, прочитали молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизни за Родину.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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