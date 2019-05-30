Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о подготовка кадров для органов внутренних дел и внутренних войск СНГ

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал соглашение «О подготовке кадров для органов внутренних дел (полиция) и внутренних войск государств, являющихся участниками СНГ», сообщает в четверг Trend.

Вопрос его утверждения был вынесен на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Была подчеркнута важность ратификации Азербайджаном этого документа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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