Бахар Мурадова: Азербайджан подает пример проведения международных мероприятий на самом высоком уровне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - К людям, которых используют в зарубежных странах против Азербайджана, не прислушиваются даже в их семьях.

Об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова в авторском проекте информационного агентства Trend "Актуально с Сахилем Керимли".

По ее словам, Азербайджан - страна, в которой уже третий десяток лет на высшем уровне сохраняется общественно-политическая стабильность. Однако в определенных кругах не желают видеть страну развивающейся и стабильной:

"Эти круги выступают как в роли руководителей, так и исполнителей. Азербайджан воспринимает это естественно, как данность, и лишь укрепляется в решимости сопротивляться. Одно лишь невозможно - смириться с участием наших соотечественников в этих кругах. Это те, кто не смог реализовать свои политические амбиции и интересы на родине и повести за собой сограждан. Полностью осознав, что в Азербайджане нет поля деятельности для них, они пытаются принизить значение политики главы государства, ведущей народ к развитию. Международные круги, с целью использования против Азербайджана, набирают себе таких людей, что их ни во что не ставят даже в собственных семьях. Таких личностей используют некоторые время, а затем выбрасывают как бесполезную вещь. Я считаю, что такие вещи не должны нас беспокоить. Нужно попросту наращивать усилия по защите нашей молодежи от влияния враждебных сил. Каждый родитель должен готовить своего ребенка для борьбы во имя интересов Азербайджана, не допускать его выступления против государства. Я считаю, что в этом смысле велика роль семьи", - сказала вице-спикер.

Вице-спикер подчеркнула, что силы используемые против Азербайджана, подвергаются серьезному общественному порицанию:

"Я бы и врагу не пожелала оказаться в таком положении. Некоторые из них пишут об Азербайджане с чувством глубокого переживания.В мыслях этих людей живет свой маленький Азербайджан. Я считаю, что чем носить с собой мифический Азербайджан, лучше вернуться в страну, покаяться в грехах, и влиться в общий поток развития", - сказала Мурадова.

Мурадова отметила, что Азербайджан на высоком уровне проводит международные мероприятия: "Руководители стран, проводящие после нас эти же мероприятия, открыто признают, что повторить стандарты Азербайджана они не в силах. Это вызывает чувство гордости. Азербайджан демонстрирует эталон организации всевозможных международных мероприятий на самом высоком уровне. Причем все это делается под давлением зарубежных сил, под аккомпанемент враждебной пропаганды. Когда во время проведения Первых Европейских игр, Игр исламской солидарности здесь строились прекрасные образцы современной архитектур, находились те, кто заявлял, что эти здания разрушатся, просядут. Но эти здания уже который год целы и невредимы и даже превратились в архитектурные символы современного Азербайджана. Манера не замечать развития и очернять - признак подлых намерений. Чем больше давления и нападок совершается на Азербайджан, тем более крепнет сила его сопротивления. Мы должны уверенно следовать своим путем. Реализуемые проекты ведут Азербайджан по пути развития и очевидно, что это нам удается лучше, чем другим. Азербайджанский народ - непосредственный участник этих процессов. Посещающие Азербайджан туристы, спортсмены, политики и бизнесмены - словом все, кто побывал в нашей стране, восторгаются ее успехами. Многие международные организации с радостью решают проводить свои мероприятия именно в нашей стране".

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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