Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранных глав Литвы и Латвии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил новоизбранного Президента Литвы Гитанаса Науседу с избранием на пост, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Искренне поздравляю Вас по случаю победы на выборах на пост Президента Литовской Республики. Отношения между Азербайджаном и Литвой находятся на пути динамичного и последовательного развития. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия по дальнейшему укреплению наших дружественных отношений, углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке в интересах наших народов. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности", - говорится в поздравлении главы государства.

Также глава государства направил поздравительное письмо новоизбранного Президенту Латвии Эгилсу Левитсу по случаю избрания на пост.

"Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост Президента Латвийской Республики. Азербайджано-латвийские отношения имеют хорошие традиции. Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности", - говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева.

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