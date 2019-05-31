Президент Ильхам Алиев: Проводимые в последние годы экономические реформы в Азербайджане позволяют нам расширить финансовые возможности

31 мая 2019 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводимые в последние годы экономические реформы в Азербайджане позволяют нам расширить финансовые возможности.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во время выступления на азербайджано-польском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева, в котором он принял участие вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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