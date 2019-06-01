Айдын Мирзазаде: К сожалению, мое выступление в парламенте было истолковано иначе

БАКУ /Trend/ - К сожалению, мое вчерашнее выступление в Милли Меджлисе было неправильно интерпретировано. Хочу подчеркнуть, что поддерживаю политику, проводимую Азербайджанским государством по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и считаю ее самой правильной.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат подчеркнул, что на него, как и на всех граждан Азербайджана, сильно подействовала гибель офицера азербайджанской армии майора Агиля Омарова в результате снайперского выстрела армянских вооруженных сил на линии фронта 30 мая: "Я был лично знаком с ним, и хочу охарактеризовать его как профессионала, патриота, человека, преданного своей работе. Известие о его гибели потрясло меня, поэтому на проведенном 31 мая заседании Милли Меджлиса я осудил очередную провокацию вооруженных сил Армении, подчеркнул, что это происходит не впервые. Еще один азербайджанский военнослужащий погиб и в марте, в канун встречи руководителей Азербайджана и Армении".

Депутат считает, что гибель военнослужащего – майора, командира батальона во время нахождения в регионе сопредседателей Минской группы ОБСЕ расценивается как провокация со стороны армянской стороны.

По его словам, стороны должны соблюдать режим прекращения огня, не допускать провокаций и не предпринимать шагов, которые обострить ситуацию на линии фронта: «Азербайджан соблюдает эти условия, но, к сожалению, мы не видим этого с армянской стороны. И мое выступление было призывом, приглашающим армянскую сторону к здравомыслию. Мое выступление не было направлено на обострение ситуации или принятие необдуманных шагов, оно не носило характер радикального призыва. В первую очередь, я подчеркнул важность принятия шагов по уменьшению обострения на линии фронта».

Напомним, что 30 мая подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию, сообщил в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно сообщению, в то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в Азербайджан, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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