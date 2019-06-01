Премьер Азербайджана принял участие в саммите глав государств и правительств стран-членов ОИС в Мекке

1 июня 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Мекке прошел XIV саммит глав государств и правительств стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает в субботу Trend.

Саммит, проходивший под председательством Служителя Двух Благородных Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдуль Азиза Аль Сауда, организован под лозунгом «Саммит в Мекке: рука об руку к будущему».

На мероприятии Азербайджан был представлен делегацией под руководством премьер-министра Новруза Мамедова.

На саммите обсуждались различные проблемы, с которыми сталкивается исламский мир. Кроме того, рассмотрены проблемы мусульманских меньшинств, борьба с исламофобией, терроризмом, экстремизмом и другие политические, экономические, культурные, социальные вопросы.

В декларации принятой по итогам саммита, еще раз была осуждена военная агрессии Армении против Азербайджана, подчеркнуто, что оккупация земель с использованием силы противоречит уставу ООН и международному праву, отмечена важность незамедлительного выполнения четырех резолюций, принятых СБ ООН, сделан призыв к Армении незамедлительно и полностью, безоговорочно вывести свои вооружённые силы с оккупированных земель Азербайджана.

Отметим, что нынешний саммит совпадает с 50-й годовщиной создания Организации исламского сотрудничества. До мероприятия состоялось подготовительное заседание на уровне министров иностранных дел стран-членов организации.

Напомним, что ХIII саммит ОИС состоялся 14-15 апреля 2016 года в Стамбуле.

Организация исламского сотрудничества была учреждена в 1969 году на конференции глав и правительств мусульманских стран, проходившей в столице Марокко Рабате, в настоящее время ее членами являются 57 государств. Азербайджан - активный член этой влиятельной организации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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