Азербайджан примет участие в заседании комитета ПАСЕ в Белграде

3 июня 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова четвертого-шестого июня будет находиться в столице Сербии – Белграде для участия в заседании комитета ПАСЕ по равенству и недискриминации, сообщает в понедельник Trend.

Шестого июня Гафарова отправится в Париж, где выступит на научной конференции, посвященной женскому движению, истории и перспективам прав женщин в связи со 100-летием предоставления избирательного права женщинам Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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