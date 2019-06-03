Азербайджан примет участие в заседании комитета ПАСЕ в Белграде

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова четвертого-шестого июня будет находиться в столице Сербии – Белграде для участия в заседании комитета ПАСЕ по равенству и недискриминации, сообщает в понедельник Trend.
Шестого июня Гафарова отправится в Париж, где выступит на научной конференции, посвященной женскому движению, истории и перспективам прав женщин в связи со 100-летием предоставления избирательного права женщинам Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)
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