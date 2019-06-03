Убийством азербайджанского офицера армянская сторона пытается сорвать переговорный процесс - депутат

БАКУ /Trend/ - Убийство офицера азербайджанской армии – комбата майора Агиля Омарова, выстрелом снайпера во время нахождения сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регионе, было заранее спланировано с целью провокации, сказала в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сахиба Гафарова.

Депутат добавила, что, совершая подобные провокации, армянская сторона хочет обострить ситуацию во фронтовой зоне, помешать переговорному процессу, и сохранить существующий статус-кво продолжающегося более 25 лет конфликта.

Гафарова подчеркнула, что это убийство еще раз подчеркивает, что страна-захватчик Армения не заинтересована в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Утверждения Армении о проведении мирных переговоров, соблюдении режима прекращения огня и тому подобное. нацелены на обмен международного сообщества. В действительности же армянская сторона всячески пытается сорвать переговорный процесс.

Депутат отметила, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян не поймет свою ошибку, то у него будут серьезные проблемы: «Если Никол Пашинян продолжит повторять ошибки, которые совершали его предшественники, то это приведет е серьезным проблемам».

Гафарова сказала, что международная общественность должна осудить эту провокацию Армении, и оказать серьезное давление на эту страну с целью изменения статуса-кво.

Ранее пресс-служба минобороны сообщила, что 30 мая подразделения вооруженных сил Армении, в очередной раз совершили провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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