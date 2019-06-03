Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, отличившихся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями в Азербайджане

3 июня 2019 23:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend / - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями в Азербайджане.

Согласно распоряжению, за вклад в экономическое развитие Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в осуществлении государственной политики, связанной с расширением предпринимательства, поручается наградить следующих лиц:

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Сафарова Ниязи Абдулла оглу

медалью «Терегги»

Агазаде Шукюра Мирза оглу

Ахундова Эмина Фаиг оглу

Атакишиева Руфата Тофиг оглу

Бабакишиева Джалала Расим оглу

Багирова Нахида Рза оглу

Ахмедова Фикрета Байрам оглу

Алескерова Кямала Идаят оглу

Азимова Закира Микаил оглу

Гаджиеву Мензер Асаф гызы

Гейдарова Натига Гейдар оглу

Гасанова Натига Намиг оглу

Гасанова Рафига Гасан оглу

Керимова Джавида Абульфат оглу

Керимова Эхтибара Гамза оглу

Гарашева Фархада Ариф оглу

Мамедова Рашада Малик оглу

Мамедова Зияфеддина Меджид оглу

Рагимова Арифа Фазиль оглу

Сираджлы Гейса Мамед оглу

Велиева Юсуба Рагим оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Гадирзаде Айселя Гадир оглу

Поладова Ильгара Ильхам оглу.

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