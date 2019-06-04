В Нахчыване пройдут азербайджано-турецкие тактические учения с боевыми стрельбами

В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой с 7 по 11 июня в Нахчыване будет проведен последний этап совместных тактических учений «Нерушимое братство - 2019» с боевой стрельбой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

К учениям, которые пройдут с участием подразделений Отдельной Общевойсковой Армии, различных силовых структур Нахчыванской Автономной Республики, а также Вооруженных Сил Турецкой Республики, будут привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

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