В Нахчыване пройдут азербайджано-турецкие тактические учения с боевыми стрельбами

4 июня 2019 21:03 (UTC+04:00)

В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой с 7 по 11 июня в Нахчыване будет проведен последний этап совместных тактических учений «Нерушимое братство - 2019» с боевой стрельбой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

К учениям, которые пройдут с участием подразделений Отдельной Общевойсковой Армии, различных силовых структур Нахчыванской Автономной Республики, а также Вооруженных Сил Турецкой Республики, будут привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.
Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR огласила доходы от деятельности в зарубежных странах
Энергетика 18:14
Песков не считает делом РФ обсуждать планы США и Турции создать рабочую группу по С-400
Турция 14:23
Салтук Дюзйол: TANAP может доставить 16 млрд кубометров газа прямо сейчас (Эксклюзив) (ВИДЕО)
Энергетика 09:39
Турецкий военный погиб в ходе антитеррористической операции
Турция 02:34
Оглашены объёмы экспорта сырой нефти из Азербайджана в Турцию
Энергетика 3 июня 15:59
Обнародован объем продаж нефтепродуктов на азербайджанском НПЗ в Турции
Энергетика 3 июня 14:30
Лента новостей
В Сенегале одиннадцать человек погибли в результате ДТП
Другие страны 21:56
Федерер сыграет с Надалем в полуфинале Roland Garros
Спорт 21:29
В праздники транспорт и связь в Азербайджане будут работать в усиленном режиме
Общество 21:22
Гюндуз Исмайлов: Религия играет в мире важную роль и международные силы умело пользуются ею
Общество 20:54
ОАО "Азерэнержи" проводит масштабную реконструкцию системы электроснабжения Баку и регионов
Энергетика 20:26
В Баку открылся Центр китайского языка и культуры (ФОТО)
Политика 19:51
Власти США проведут антимонопольные проверки IT-гигантов
США 19:48
Туроператоры Азербайджана и Индии рассматривают перспективы двустороннего сотрудничества
Экономика 19:40
В Баку прошла встреча с семьями шехидов апрельских боев (ФОТО)
Социум 19:28