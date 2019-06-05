Доклад о незаконной деятельности на оккупированных Арменией азербайджанских территориях распространен, как документ СБ ООН

БАКУ /Trend/ - Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев направил письмо генеральному секретарю ООН, председателю Генеральной Ассамблеи и председателю Совета Безопасности, отражающее подробности продолжающейся вооруженной оккупации Арменией территорий Азербайджана, позиции международного сообщества в отношении нарушения Арменией принципов и норм международного права и представляющее вниманию членов-государств ООН совместный доклад ОАО «Азеркосмос» и Министерства иностранных дел Азербайджана, под названием «Незаконная деятельность на территориях Азербайджана, находящихся под оккупацией Армении: данные спутниковой съемки», сообщает Trend.

Письмо Яшара Алиева, включающее в себя ссылки на совместный доклад, резолюции СБ ООН и отчеты миссии ОБСЕ по установлению и оценке фактов на оккупированных территориях Азербайджана, было размещено на сайте Организации Объединенных Наций (https://undocs.org/A/73/881).

В обращении к руководству структур Организации Объединенных Наций, Яшар Алиев пишет, что в вышеупомянутом докладе приводятся неопровержимые доказательства непрекращающейся деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана, включая размещение поселенцев на территориях, с которых были выселены проживавшие там азербайджанцы; разграбление и эксплуатацию природных, сельскохозяйственных и водных ресурсов; изменение инфраструктуры и разрушение и осквернение объектов исторического и культурного наследия.

Отмечается, что данная незаконная деятельность Армении осуществляется под прикрытием мирного процесса, несмотря на то, что она запрещена нормами международного права, и несмотря на предыдущие предупреждения, требования и осуждение со стороны международного сообщества.

Азербайджанский дипломат подчеркивает, что в своих резолюциях, Совет Безопасности осудил применение силы против Азербайджана и подтвердил его суверенитет и территориальную целостность, а также нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории. В ответ на территориальные притязания и силовые действия Армении, Совет вновь подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий. Аналогичную позицию заняли и другие международные организации, говорится в письме.

Международное сообщество неоднократно подтверждало право азербайджанских внутренне перемещенных лиц на возвращение в свои дома. Осуществление этого права наряду с полным выводом армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана является ключевым элементом и непреложным условием урегулирования конфликта путем переговоров в соответствии с положениями международного права.

По просьбе правительства Азербайджана, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в 2005 и 2010 годах миссии по установлению и оценке фактов на оккупированных территориях Азербайджана. По итогам работы этих миссий сопредседатели Минской группы ОБСЕ «выступили против любого дальнейшего заселения оккупированных территорий Азербайджана» и «настоятельно призвали стороны ... избегать изменений демографической структуры региона» и «любых действий ... которые могли бы нанести ущерб окончательному урегулированию или изменить характер этих районов». Со времени проведения последней миссии под руководством ОБСЕ прошло девять лет. Однако, как свидетельствуют вышеупомянутый совместный доклад и другие источники, незаконная деятельность на оккупированных территориях не только продолжалась, но и активизировалась и расширилась за этот период, отмечает постоянный представитель Азербайджана при ООН.

Такая политика и практика Армении, направленные на колонизацию и аннексию оккупированных территорий Азербайджана, представляют собой явное нарушение международного права, ущемляют права и свободы сотен тысяч людей, изгнанных из своих домов, и создают непосредственную угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе. Совершенно очевидно, что попытки изменить демографический состав населения на оккупированных территориях Азербайджана путем искусственного увеличения числа проживающих там армян и недопущения возвращения в свои дома и к своему имуществу азербайджанских внутренне перемещенных лиц, а также эксплуатация природных и других ресурсов на этих территориях и уничтожение или присвоение имущества никоим образом не согласуются с целями достижения мирного урегулирования конфликта, отмечает Я.Алиев.

Организация Объединенных Наций и международное сообщество в целом несут ответственность за обеспечение строгого соблюдения Арменией своих международных обязательств, в частности за немедленное, полное и безоговорочное прекращение и обращение вспять ее незаконных действий на оккупированных территориях Азербайджана, направленных на изменение в одностороннем порядке их демографического, экономического, социального и культурного характера.

«Незаконное применение силы и его временные и неустойчивые военные последствия не являются решением проблемы, и Армения будет вынуждена прекратить свою агрессию и уйти из Нагорно-Карабахского региона и всех других оккупированных территорий нашей страны,» - отмечает азербайджанский дипломат.

В заключение Яшар Алиев просит распространить письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 35 и 41 повестки дня и документа Совета Безопасности.

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