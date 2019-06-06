Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в комитет ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась седьмая сессия конференции сторон конвенции "Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения".

Как сообщили Trend в министерстве культуры, на открытии сессии были избраны председатель конференции (Буркина-Фасо), четыре заместителя председателя (Германия, Сербия, Сальвадор, Палестина) и докладчик (Камбоджа).

Руководитель азербайджанской делегации, замминистра культуры Севда Мамедалиева, выступив на общих дебатах о применении Конвенции, коснулась роли ЮНЕСКО в поощрении мира на планете, рассказала об успешной работе, проведенной в области разнообразия форм культурного самовыражения Азербайджаном, являющимся центром мультикультурализма.

Коснувшись также рамочного соглашения о сотрудничестве, подписанного между Азербайджаном и ЮНЕСКО в 2013 году, Мамедалиева проинформировала о проектах в сферах образования, межкультурного диалога, науки, инноваций, которые были реализованы Фондом доверия Азербайджан-ЮНЕСКО в странах африканского континента.

В рамках сессии замминистра провела встречи с министрами культуры Буркина-Фасо и Бангладеш. Во время встреч обсуждалось культурное сотрудничество между странами. Руководитель делегации также обменялась мнениями в области защиты культурного наследия с итальянским экспертом Пьетро Лауреано.

В конце сессии, которая продолжится до седьмого июня, состоятся выборы в Межправительственный комитет конвенции "Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" на 2019-2023 годы.

Отметим, что Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в комитет от Восточноевропейской группы.

(Текст: Турал Гараджаев)

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