Георгий Церетели: Очень важны проведение переговоров, налаживание диалога между правительствами

12 июня 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем усилия Азербайджана, проводящего международные мероприятия, предпринимающего шаги по налаживанию диалога. Об этом президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели сказал, выступая на учредительной конференции «Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству», сообщает в среду Trend.

По его словам, необходимо стремиться к усилению диалога. «Мы работаем в этом направлении. ОБСЕ поощряет диалог между государствами. В некоторых из 47 стран-членов существуют конфликты, но, несмотря на это, мы можем вести обсуждения за одним столом», - сказал Церетели.

Он добавил, что от конфликтов больше всего страдают народы. «Поэтому очень важно вести переговоры, налаживать диалог между правительствами», - сказал Церетели.

Отметим, что в рамках сотрудничества с ПА ОБСЕ в Баку при организации Милли Меджлиса проходит парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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