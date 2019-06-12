Бахар Мурадова: Мы можем стать инициаторами проектов по объективному исследованию конфликтов на Южном Кавказе

12 июня 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мы гордимся проведением такого мероприятия в Баку в геополитический период богатый деликатными моментами.

Об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламент), глава азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Бахар Мурадова на организованной в Баку Милли Меджлисом(парламент), в рамках сотрудничества ПА ОБСЕ, Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительной Конференции Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству, передает в среду Trend.

По ее словам, целью создания Бакинской парламентской платформы являетя урегулирование конфликтов на пространстве ОБСЕ, возникших в результате вызовов, противостояний между народами и религиозными конфессиями:

"Увеличилось число военных конфликтов, не умолкает оружие. Преступления и преступность не знает границ. Возникновение подобнфх инициатив при участии Южного Кавказа и влиятельных европейских регионов далеко не случайно. Эта платформа, привлекая новых участников в будущем сможет сделать большой вклад в региональную безопасность. Южный Кавказ обладает большим энергетическим ресурсом и гибкой транспортной инфраструктурой".

Вице-спикер заявила, что одной из основных целей платформы является побуждение правительств к действию, расширении связей в области энергетики и транспорта.

" Мы сможем реализовывать новые идеи, объединять наши усилия против региональных и глобальных угроз. Также можем стать инициаторами проектов по объективному исследованию конфликтов на Южном Кавказе. Мы всего лишь в начале пути содействия дружбе между парламентами и народами. Этой конференцией, при поддержке ОБСЕ, укрепим наше взаимное сотрудничество. Секретариат Бакинской парламентской платформы будет находиться в Баку".

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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