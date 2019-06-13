Сегодняшняя независимость Азербайджана стала возможной именно благодаря политике Гейдара Алиева - депутат

13 июня 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя независимость и мощь Азербайджана стали возможными именно благодаря политике Гейдара Алиева. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Депутат отметил, что в первые годы независимости ситуация в Азербайджане была критической. "Некомпетентная деятельность властей того периода привела страну к хаосу, Азербайджан был поставлен перед угрозой утраты независимости. Великий лидер Гейдар Алиев избавил Азербайджан от этих бед. Гейдар Алиев, который вернулся к власти по настоятельному требованию народа, положил конец произволу в стране. С первых дней он начал предпринимать практические шаги для установления социальной и политической стабильности в стране, укрепления независимости и государственности", - сказал Алиев.

Он отметил, что усилия великого лидера Гейдара Алиева на пути создания независимого азербайджанского государства, его укрепления, развития неоценимы. Политика, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, обеспечила дальнейшее развитие независимого государства, светлое будущее азербайджанского народа.

"Азербайджан превратился в сильную страну и сегодня каждый ее житель гордится своим государством и тем, что является гражданином Азербайджанской Республики. А обеспечившим основу для этой гордости является великий лидер Гейдар Алиев. Эту политику великого лидера успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Азербайджан развивается высокими темпами, идеи Гейдара Алиева живут, служа развитию страны, укреплению мощи азербайджанского государства", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Велиев. Текст: Али Гасымов)

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