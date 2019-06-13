Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева к власти укрепился фундамент независимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) состоялось мероприятие в связи с 15 июня – Днем национального спасения, сообщает в четверг Trend.

В мероприятии приняли участие вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, депутаты и другие гости.

Выступая на мероприятии, Али Ахмедов отметил, что в первые годы обретения независимости в стране царили хаос, анархия, возникла угроза потери независимости: «И единственный путь для спасения азербайджанский народ увидел в возвращении к власти Гейдара Алиева».

Вице-премьер отметил, что с приходом к власти Гейдара Алиева 15 июня 1993 года в истории Азербайджана начался новый этап: «Были устранены хаос, анархия и произвол, ликвидирован сепаратизм, создавший угрозу для раскола Азербайджана, пресечено продолжение армянской оккупации. Но самое главное - страна смогла выйти из политического и экономического кризиса, был устранен кризис власти. Независимость Азербайджана была восстановлена на прочной и надежной основе, и в стране начались масштабные реформы».

Али Ахмедов подчеркнул, что сегодня Азербайджан занимает достойное место среди сильных и современных государств: «Все эти успехи и достижения - результат возвращения Гейдара Алиева в Азербайджан 26 лет назад. Политика Гейдара Алиева успешно продолжается и сегодня. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжает развиваться».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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