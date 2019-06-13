Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе" .

13 июня 2019 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от 4 марта 2016 года "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе".

Согласно распоряжению, в части 6 распоряжения от 4 марта 2016 года "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе" слова "министерство сельского хозяйства" заменяются словами "Агентство пищевой безопасности".

В соответствии с изменениями, Агентство пищевой безопасности и министерство здравоохранения в соответствии с рисками, принятыми в международной практике, будут определять соответствующие защитные меры с целью недопущения распространения вредоносных организмов и заболеваний на территории страны;

заранее, в оперативном порядке, обеспечивать передачу в Государственный таможенный комитет информацию о зарубежных странах, на территории которых зарегистрировано распространение особо опасные заболеваний, и товарах, импорт которых запрещен по причине карантина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил работников Агентства пищевой безопасности Азербайджана
Политика 18:26
Агентство продовольственной безопасности расширяет географию сотрудничества
Экономика 17:13
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с еврокомиссаром
Политика 12:53
Депутат: Благодаря дальновидной политике и мудрости Гейдара Алиева Азербайджан избежал хаоса
Политика 12 июня 20:59
В Азербайджане выделены средства на берегоукрепительные работы на реке Пенсарчай
Политика 12 июня 18:17
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Великого национального собрания Турции
Политика 12 июня 15:57
Лента новостей
В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым
Европа 21:33
"Интерпол" объявил в розыск гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве
Общество 21:24
В Нигерии более 60 человек погибли при нападении бандитов
Другие страны 21:09
Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром Евросоюза.
Политика 20:58
Институту теологии и Фонду пропаганды духовных ценностей выделено новое здание
Общество 20:34
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в «Закон о прекращении проверок в области предпринимательства»
Экономика 20:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания яслей-детского сада №11 в Баку (ФОТО)
Политика 20:04
Около 7-8% населения Азербайджана совершают религиозные обряды в мечетях
Общество 19:37
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в Детской школе искусств №2 (ФОТО)
Азербайджан 19:22